В Казани прошел большой сольный концерт чеченского ансамбля «Нохчо»

В театре им. К. Тинчурина прошел сольный концерт Государственного фольклорного ансамбля песни и танца «Нохчо».

«"Вайнах" и "Нохчо" передают наши культуру и традиции. Кто-то думает что это просто танец, но это целое искусство», — рассказал «Татар-информу» руководитель представительства главы Чечни в РТ Эли Кагарбеков.

В переводе с чеченского «Нохчо» означает «чеченец», что находит отражение в репертуаре коллектива. Коллектив основан в 1990 году бывшими солистами ансамбля «Вайнах». Отличительной особенностью ансамбля «Нохчо» называют акцент на фольклоре — все песни и танцы ансамбля основаны на чеченской народной культуре. В прошлом году коллектив отметил свое 35-летие большим сольным концертом.

В казанскую программу вошли самые яркие номера из репертуара ансамбля, а специально для жителей Татарстана коллектив «Нохчо» приготовил сюрприз — одна песня была исполнена на татарском языке.

Первый гастрольный концерт «Нохчо» прошел в Альметьевске, а завершит ансамбль свои «татарские» гастроли в Нижнекамске.

Событием в Казани, открывающим серию мероприятий, приуроченных к статусу культурной столицы исламского мира, станет Международная премия Священного Корана. Среди финалистов премии, как известно, хафизов и чтецов из России нет, но среди гостей будет делегация из Чеченской Республики.

Руководитель представительства ЧР в Татарстане также отметил, что между двумя республиками идет тесное взаимодействие в сфере культуры. Так, например, этим летом в Чечне в третий раз пройдет татарский Сабантуй.