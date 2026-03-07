В Казани прошел благотворительный ужин-аукцион с участием звезд и финалисток «Мисс БРИКС»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Благотворительный день в рамках конкурса «Мисс БРИКС» завершился вечерним аукционом. В нем приняли участие финалистки конкурса, звезды эстрады и общественные деятели. Мероприятие прошло в банкетном зале «Кристалл» отеля Kazan Palace by TASIGO.

Все вырученные средства будут направлены в фонд имени Анжелы Вавиловой, который оказывает помощь детям с тяжелыми заболеваниями.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Еще утром конкурсантки посетили Детскую республиканскую клиническую больницу (ДРКБ), где встретились с маленькими пациентами онкологического отделения. Вечером девушки в вечерних платьях вышли в свет, чтобы продолжить миссию добра.

«Сегодня у нас "Миссия добра". Мы хотели раскрыть девушек и показать их доброту. День получился очень хорошим, хоть и сложным в какой-то момент. Мы с облегчением можем сказать, что сделали много добрых дел. Девушки настолько прекрасны и старательны. Они уже победили, потому что представляют свои страны», – рассказала директор конкурса Динара Саляхова.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Одним из главных гостей вечера стала журналистка и телеведущая Ксения Собчак. Она поддержала идею мероприятия и обратилась к гостям с речью о женской независимости и важности помощи.

«8 марта – прекрасный праздник, но я привыкла не выпрашивать подарки у мужчин, а зарабатывать сама. Этот конкурс красоты – тоже про то, что мы, женщины, сильные и самостоятельные. Помимо этого, хочется сделать доброе дело. Низкий поклон фонду, который занимается таким важным делом», – отметила Ксения Собчак.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова подчеркнула важность события.

«Татарстан всегда славился добрыми делами. Казань – это казан, в котором варятся языки и традиции. Сегодня нас ждет вечер добра и человечности. Я знаю, что девушки были в детской больнице, и надо было видеть улыбки на лицах детей, когда к ним пришли такие красавицы. Мы все знаем, что красота спасет мир. Но мир спасет и доброта, а красота – она не только во внешнем облике, но и в красоте души», – обратилась министр к залу.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Конкурсантки рассказали, что атмосфера в Казани и участие в марафоне добра сплотили их, несмотря на завтрашнюю конкуренцию в финале.

«Мы очень подружились. Организация на высшем уровне, я еще не встречала такого масштаба. Конкурс надо занести в Книгу рекордов Гиннесса – хотя бы просто за то, сколько здесь красивых женщин. Появляется желание творить, развиваться, особенно когда попадаешь в такую энергетику», – рассказала представительница Узбекистана в номинации «RS BROCS» Камилла Валитова «Татар-информу».

Для гостей в этот вечер выступили звезды эстрады – Akmal’, ELMAN, Dinara и SEVAK.

Финал конкурса «Мисс БРИКС» состоится сегодня, 7 марта.