В Казани прошел благотворительный турнир по гольфу на Кубок Раиса РТ

В Казани состоялся благотворительный турнир по гольфу на Кубок Раиса Республики Татарстан — уже четырнадцатый по счету. Спортивное мероприятие в течение двух дней, 24 и 25 августа, проводила Ассоциация гольфа РТ при поддержке Министерства спорта Татарстана и благотворительного фонда «Семья вместе».

Этот турнир проводится с 2010 года по инициативе Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Он является ярким событием для гольф-сообщества республики и всей страны. Можно вспомнить поигравшего в «Ак Барсе» Алексея Ковалева — звезда мирового хоккея вернулся из-за океана настоящим фанатом гольфа.

В этом году впервые турнир прошел сразу на двух гольф-полях республики: в гольф-клубе «Свияжские холмы» (в субботу) и в гольф-клубе «Ак Барс» (в воскресенье), то есть на обоих берегах Волги. Участие в нем приняли более 120 спортсменов из различных регионов России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья. Солнечная, яркая погода добавила участникам хорошего настроения.

От имени Раиса РТ гостей и участников турнира поприветствовал первый заместитель министра спорта республики Халил Шайхутдинов. Он порадовался расширению географии участников.

«Рад вас приветствовать на турнире. Впервые проводим наш турнир в этом прекрасном новом гольф-клубе. Нам нравится, когда к нам приезжают гости. В этом году очень хорошая география гостей, обширная. Появились новые, молодые клубы. Спасибо, что вносите свою лепту в благородное дело благотворительности. Здесь уже 1 сентября будет открыта республиканская детская школа по гольфу», — заметил он.

Накануне, 24 августа, в «Свияжских холмах» прошел индивидуальный турнир, а сегодня в клубе «Ак Барс» прошли командные соревнования, которые сочетались с мастер-классами по гольфу для гостей мероприятия. Друг с другом состязалась 21 команда из регионов России, Турции, Ганы, Казахстана.

В итоге победила команда из Уфы. Второе место досталось объединенной команде Москвы и Казани, на третьей позиции разместилась команда Раиса РТ во главе с самим Рустамом Миннихановым, вместе с которым состязались Санжар Уакасов, Ричард Коффи и Ринат Миннебаев. Надо было видеть удивление некоторых гостей турнира, привыкших видеть руководителя республики за рулем (многие знают, что Минниханов — мастер спорта международного класса по автоспорту).

Победителями личного первенства в разных номинациях стали Павел Пупырев, Рустем Галеев, Гузель Юсупова (она стала лучшей еще и в дополнительной дисциплине Best gros, а ее супруг Назар занял второе место в одной из номинаций) и Агата Сайфутдинова.

Известный бизнесмен из мира туризма Сергей Пасечник стал лучшим в номинации Closest to the pin. Недавний министр по делам молодежи РТ, а ныне заместитель руководителя Росмолодежи Дамир Фаттахов призов не заработал, но по его лицу было видно, какое удовольствие он получил от участия в турнире.

Награждение победителей состоялось вечером воскресенья в комплексе «Лучано».