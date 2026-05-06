В Казани прошел благотворительный концерт для ветеранов войны и участников спецоперации

В казанском ДК «Юность» в рамках празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся благотворительный концерт «И пусть поколения помнят» для ветеранов войны и участников специальной военной операции. Организовал мероприятие общенациональный фонд «Ярдам – Помощь» при поддержке Казанского местного отделения партии «Единой России», сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения «ЕР».

Участниками события стали депутат Казгордумы Малика Гельмутдинова, депутат Казгордумы и исполнительный секретарь Казанского местного отделения партии Танзиля Ракова, замглавы Минтруда РТ Юлия Абдреева. Малика Гельмутдинова отметила, что этот концерт – традиционное мероприятие, которое проводится в преддверии 9 Мая.

«Мы готовились к этому празднику, пригласили ветеранов, тружеников тыла, блокадников, узников, участников специальной военной операции и их семьи, серебряных волонтеров. Для них подготовлена специальная программа – ярмарка, раздача бесплатной одежды, различные мастер-классы, концерт с участием артистов эстрады. Для каждого гостя приготовлены подарки», – пояснила депутат Казгордумы.

В ходе мероприятия состоялось награждение активистов. Благодарственными письмами заместителя секретаря ТРО «Единой России», заместителя председателя Комитета Госсовета РТ по социальной политике Ольги Вороновой отмечены Малика Гельмутдинова, помощник депутата и сотрудник ОНФ «Ярдам – Помощь» Раиль Саитгазин, председатель общества инвалидов Кировского и Московского районов Казани Марат Кадыров, директор ДК «Юность» Наталья Ильясова и звукорежиссер, постановщик Айрат Волков.

Благодарственные письма депутата Казгордумы, исполнительного секретаря Казанского местного отделения «ЕР» Танзили Раковой были вручены руководителю образцового хореографического коллектива «Перспектива» Юлии Черемисиновой, руководителю вокальных студий Айгуль Зариповой, артистам Азату Фазлыеву, Алсу Фалыевой, Даниру Сабирову, Рифату Хусниярову, Ильдару Ямалиеву, Альфие Хабибуллиной, Ильназу Минвалееву, Анасу Хазиеву, Гульнаре Баязитовой, Гамилю Гибадуллину и Андрею Сюткину.

Посетившая концерт депутат Казгордумы, директор благотворительной организации «За Победу! Казань», супруга участника спецоперации Евгения Коцарь выразила уверенность, что подобные мероприятия сегодня необходимы. «Это очень важно, тем более в Год воинской и трудовой доблести. В Татарстане очень много организаций, которые занимаются помощью фронту <...> Такие мероприятия помогают им немножко переключиться, расслабиться и понять, что они очень важны и мы ценим их труд и их вклад в нашу с вами победу», – скаазала она.

По словам Коцарь, в преддверии 9 Мая организация «За Победу! Казань» отправила бойцам 22 тонны помощи, в том числе – технические средства, генераторы, маскировочные сети, военная экипировка. «Также мы передали госпиталю двухъярусные кровати с матрасами, медикаменты и много-много другое. Поздравили наших ребят с <...> наступающим Днем Победы», – добавила она.

Сегодняшний концерт – одно из многих мероприятий, которые проводит партия «Единая Россия» в преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, заверила Танзиля Ракова. «Депутаты Казанской городской Думы, Госсовета РТ и Госдумы поздравляют ветеранов <...>. Также в образовательных учреждениях у нас открыты более 20 парт героев. Проходят мероприятия во всех домах культуры. Восьмого мая пройдет парад Победы – ретроавтомобили проедут по местам, где живут ветераны, с концертной программой», – перечислила она.

По мнению Раковой, такие события очень нужны, чтобы люди помнили о героическом прошлом и о тех, кто сейчас находится в действующей армии. Среди гостей мероприятия были демобилизовавшиеся участники спецоперации –например, Андрей Костин, подписавший контракт два года назад, а теперь вернувшийся к учебе в Казанском колледже технологии дизайна. Он заметил, что его часто приглашают на мероприятия единороссов.

Жена участника спецоперации Эльмира Идиятуллина поддержала такой взгляд на ситуацию. По ее оценке, Казанское местное отделение партии очень поддерживает семьи бойцов и часто приглашает на различные мероприятия. «Например, недавно мы собирались в „Ак Барс Арене“ с депутатами. Обсуждали различные вопросы, говорили, у кого какие проблемы, пожелания», – добавила она.

С гостями события работали волонтеры из казанских вузов. Студенты и педагоги-психологи Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова организовали мастер-классы и арт-терапию. «Мы сделали открытки из пустого полотна и маленьких деталей – это фотографии с изображением фрагментов Великой Отечественной войны, Дня Победы. Многие гости – бабушки, дедушки – планируют подарить эти открытки своим внукам и правнукам», – объяснила представитель вуза Фарида Аиткулова.

