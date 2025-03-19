В Казани прошел благотворительный концерт для детей с ОВЗ

фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

В Казани в концертном зале консерватории имени Н. Г. Жиганова состоялся благотворительный творческий вечер для детей с ограниченными возможностями здоровья. Встречу организовало Казанское местное отделение партии «Единая Россия». Мероприятие объединило более 60 юных казанцев.

Как сообщает пресс-служба партии, среди почетных гостей были первый замсекретаря ТРО ВПП «Единая Россия», зампредседателя комитета Госсовета РТ по соцполитике Ольга Воронова, руководитель депутатской фракции партии «Единая Россия» в Казгордуме Лилия Бакулина, а также исполнительный секретарь Казанского местного отделения партии Танзиля Ракова. Концерт прошел в рамках проекта «Добрая Казань».

Открыл вечер ректор казанской консерватории Вадим Дулат-Алеев. Он поприветствовал гостей и пожелал новых музыкальных открытий и ярких впечатлений.

В программу концерта вошли вокальные и инструментальные сочинения Петра Чайковского, Исаака Дунаевского, Камиля Сен-Санса, Ильяса Камала, Рустема Яхина, народные песни и мотивы музыкальных детских сказок. Для зрителей выступили заслуженные артисты РТ, лауреаты международных музыкальных конкурсов, а также преподаватели, концертмейстеры и студенты казанской консерватории, воспитанники музыкальной школы при консерватории.

«Казанское местное отделение партии уже на протяжении трех лет проводит благотворительные концерты для разных аудиторий. В числе зрителей – пенсионеры, многодетные и малоимущие семьи, ветераны и участники боевых действий. В прошлом году впервые организовали концерт для детей с особенностями развития на площадке Казанской консерватории. Мы увидели, что юные жители нашего города искренне любят музыку. Пусть ребята плохо слышат и разговаривают, но они пропускают музыку через свое сердце и полностью отдаются эмоциям», - прокомментировала Ольга Воронова.

Она подчеркнула, что дети с ОВЗ нуждаются в особом внимании и поддержке со стороны общества.

«Казань - город добрых дел и добрых людей. Доброта должна быть везде и всегда. Дети - наше будущее. Нет существенной разницы между ребенком обычным и ребенком с особенностями. Каждый должен получать возможности для роста и самореализации», - заявила Ольга Воронова.

Такие мероприятия помогают особенным детям делать маленькие, но важные шаги в развитии, уверена Танзиля Ракова.

«Пусть этот концерт подарит радость и тепло всем юным зрителям. Наша главная задача - обеспечить достойный уровень жизни ребятам, организовать им качественный и полезный досуг», - подчеркнула Танзиля Ракова.

Она также поблагодарила Казанскую консерваторию за содействие и предоставление площадки.

«Мы составляли программу так, чтобы дети могли познакомиться с различными музыкальными инструментами. Так, для слушателей прозвучали скрипка, арфа, курай, фортепиано и баян, - рассказал Вадим Дулат-Алеев. – Музыка обладает исцеляющей силой, преображает людей. Посещение концертов не только развлекает, но и положительно влияет на настроение, дает стимул двигаться дальше».

В завершении мероприятия каждый ребенок получил подарок от Казанского местного отделения «Единой России»: набор сладостей и абонемент на посещение городского зооботсада.

«Я пришла на концерт вместе со своей шестнадцатилетней дочерью Залией. Мы впервые услышали классическую музыку в живом исполнении. Нам очень понравилось, впечатления просто незабываемые. Получили заряд вдохновения и отдохнули от повседневных проблем», - поделилась мама особенного ребенка Мадина Фаттахова.

Казанское местное отделение «Единой России» регулярно проводит благотворительные концерты. Так, в минувшем феврале состоялись праздничные программы для проходящих в Казани лечение бойцов СВО, приуроченные ко Дню защитника Отечества. Особенно важно, что часть концертных номеров подготовили дети с особенностями здоровья.