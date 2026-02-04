В Казани прошел благотворительный форум для женщин «Знать вовремя»

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Сегодня, во Всемирный день борьбы против рака, в казанском подростковом клубе «Яратам» состоялся благотворительный форум для женщин «Знать вовремя». Организовало мероприятие автономное НКО «Луч» при поддержке сторонников партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения «ЕР».

Сопредседатель регионального совета сторонников партии Ксения Дромняк отметила, что форум проводится в рамках федерального проекта «Центр поддержки гражданских инициатив».

«Совместно с благотворительной организацией «Луч», которая является нашим партнером, а ее руководитель Алия Асхадуллина – членом регионального совета сторонников, мы проводим форум для женщин, которые столкнулись с непростой жизненной ситуацией, для тех, кому был поставлен диагноз „онкология“», – пояснила она.

Спикерами форума стали заведующий отделением маммологии и пластической хирургии Республиканского онкодиспансера Альберт Гимранов, эндокринолог Инна Залалдинова, онколог Андрей Панов и психолог Лилия Валиуллина.

Специалисты рассказали о ранней диагностике и профилактике заболеваний, необходимости регулярной диспансеризации и механизмах снижения тревожности во время болезни, а также ответили на многочисленные вопросы пришедших на мероприятие женщин.

Выступления экспертов дополнили мастер-классы специалистов по зумбе, вокалу, правильному питанию, организации пространства и другим активностям. Учившая зумбе руководитель студии спорта и творчества GoodFit Ирина Гутник убеждена: людям с онкологическими заболеваниями важно не замыкаться в своей болезни, а участвовать в различных мероприятиях.

«Только в сообществе единомышленниц, где царит позитив, мы можем всегда поддержать друг друга и справиться с разными ситуациями, в том числе и с онкологией», – объяснила она свою точку зрения.

Участница форума Ксения Данилова, мать двоих детей, подчеркнула, что диагноз стал для нее неожиданностью. «Но пришлось собраться и начать борьбу. У меня было 16 курсов химиотерапии, 15 – лучевой терапии. На протяжении всего лечения я продолжала танцевать, радоваться жизни. Наверное, это мне и помогло победить. К счастью, я вылечилась, я прошла этот путь», – сказала она.

С ней согласна и основатель благотворительной организации «Луч» Алия Асхадуллина. В 2021 году у нее выявили рак молочной железы, и с этого времени Алия стала бороться не только за свою жизнь, но и за жизни других женщин с онкозаболеваниями. Так и возникла ее организация.

«На тот момент я не знала ни одной истории с положительным концом. Я поняла, что таких историй должно быть много, чтобы человек с онкодиагнозом знал, что он не один, что можно вылечиться и жить дальше полноценной жизнью», – подчеркнула общественница.

По ее словам, в «Луче» выздоравливающие женщины получают помощь и поддержку. «Мы проводим различные мероприятия, творческие встречи, форумы, круглые столы с медэкспертами. А иногда просто пьем чай и помогаем друг другу беседами», – перечислила она.

Работа с женским сообществом является одним из направлений деятельности Регионального совета сторонников «Единой России».

«Сторонники проводят большое количество мероприятий для женщин, жен участников специальной военной операции. Недавно организовали такой же большой форум для женщин, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья. Также устраиваем конкурсы красоты для женщин, которые находятся в непростой жизненной ситуации», – уточнила Ксения Дромняк.