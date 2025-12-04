В Казани прокуратура требует наказать перевозчика за высадку школьников из автобуса

В Казани прокуратура требует наказать перевозчика за высадку детей из автобуса. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, 30 сентября двое школьников направлялись домой после уроков. Кондуктор автобуса 35-го маршрута высадил их на ближайшей остановке за неоплату проезда – в итоге детям пришлось добираться до дома самостоятельно.

По результатам проверки было возбуждено дело об административном правонарушении, в адрес индивидуального предпринимателя внесено представление об устранении нарушений.