Происшествия 14 ноября 2025 09:41

В Казани прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров задержанных рейсов

Сегодня из-за режима беспилотной опасности в аэропортах Казани и Уфы вводились временные ограничения на полеты.

Татарской и Уфимской транспортными прокуратурами осуществляются надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса в соответствии с федеральными авиационными правилами.

В аэропортах организованы мобильные приемные для пассажиров.

В случае нарушений прав пассажиры могут также обратиться к дежурному прокурору Приволжской транспортной прокуратуры по номеру: (910) 796 59 45.

Напомним, ночью на территории Республики Татарстан был введен режим «Беспилотная опасность». Кроме того, в связи с введением режима в 03.35 временно ограничили полеты в аэропортах Казани и Нижнекамска. В 07.38 полеты возобновили.

