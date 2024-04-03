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В Казани прокуратура помогла семье с инвалидом решить жилищный вопрос
Прокуратура Вахитовского района Казани защитила жилищные права ребенка-инвалида, сообщает официальный представитель прокуратуры РТ Руслан Галиев.
Было установлено, что с 1997 по 2017 годы заявительница с ребенком-инвалидом проживала в квартире, которая принадлежала прабабушке последнего. Однако родственники женщины активно препятствовали ее проживанию.
Прокуратура предъявила иск об устранении препятствий, однако суд отклонил этот иск. В ответ на это ведомство обжаловало решение в Верховном суде Татарстана.
Благодаря вмешательству прокуратуры, нарушения жилищных прав женщины и ее ребенка-инвалида были устранены.
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