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Происшествия 22 января 2024 17:42

В Казани прокуратура помогла получить лекарства ребенку-инвалиду

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Прокуратура помогла ребенку-инвалиду из Казани получить жизненно важные лекарства.

Как сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, в ведомство обратилась мать 16-летней дочери, являющейся инвалидом с детства. Она рассказала, что с июля 2020 года по март 2021 года дочери не выдавали жизненно важные лекарственные препараты. В связи с этим женщина была вынуждена приобретать лекарства за счет собственных средств.

Тогда прокуратура обратилась в суд с иском об обязании регионального министерства здравоохранения возместить женщине затраты на приобретение лекарственных препаратов.

Суд удовлетворил требования ведомства в полном объеме. Затраты на приобретение лекарств возмещены, организована поставка медикаментов в аптеку.

#Прокуратура
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