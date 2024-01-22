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В Казани прокуратура помогла получить лекарства ребенку-инвалиду
Прокуратура помогла ребенку-инвалиду из Казани получить жизненно важные лекарства.
Как сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, в ведомство обратилась мать 16-летней дочери, являющейся инвалидом с детства. Она рассказала, что с июля 2020 года по март 2021 года дочери не выдавали жизненно важные лекарственные препараты. В связи с этим женщина была вынуждена приобретать лекарства за счет собственных средств.
Тогда прокуратура обратилась в суд с иском об обязании регионального министерства здравоохранения возместить женщине затраты на приобретение лекарственных препаратов.
Суд удовлетворил требования ведомства в полном объеме. Затраты на приобретение лекарств возмещены, организована поставка медикаментов в аптеку.
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