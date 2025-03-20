В Казани прокуратура отстаивает право школьника, оставшегося без аттестата из-за матери

Прокуратура Казани подала в суд иск, чтобы защитить права 17-летнего ученика, который не смог сдать итоговое собеседование по русскому языку из-за отказа матери подать заявление.

По закону родители обязаны обеспечить детям общее образование. Итоговый экзамен по окончании основной школы является обязательным этапом.

Однако, как выяснила прокуратура, 17-летний ученик девятого класса одной из казанских школ не смог пройти итоговое собеседование по русскому языку из-за отказа его матери подать соответствующее заявление. Это стало препятствием для сдачи итоговых экзаменов и получения аттестата об основном общем образовании.

Теперь прокуратура требует через суд обязать мать подать необходимые заявления для участия сына в собеседовании и итоговой аттестации.