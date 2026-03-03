news_header_top
Происшествия 3 марта 2026 19:27

В Казани прокуратура наказала Водоканал за отсутствие воды у жителей дома на Гвардейской

В Казани городская прокуратура привлекла к ответственности МУП «Водоканал» после проверки по факту длительного отсутствия воды у жителей дома на Гвардейской улице. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Проверка была организована после аварии на пересечении улиц Гвардейской и Аделя Кутуя, где произошел прорыв водопровода. По данным надзорного ведомства, устранение аварии заняло больше суток и превысило допустимый срок перерыва подачи воды потребителям.

По итогам прокурорской проверки в отношении должностного лица Водоканала возбуждено дело об административном правонарушении, руководителю водоснабжающей организации также внесено представление.

#МУП «Водоканал» #коммунальная авария #прокуратура казани
В Татарстане единороссы создали оргкомитет по проведению праймериз

В Казани торжественно открылся первый международный конкурс красоты стран БРИКС

