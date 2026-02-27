В Казани прокуратура начала проверку после того, как ребенок провалился в открытый люк

Прокуратура Казани начала проверку информации о том, что на улице Нижняя, 15 ребенок провалился в открытый люк. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе надзорного органа.

По словам автора публикации, люк находится рядом с тропинкой и в двух метрах от детской площадки. Трагедии удалось избежать, поскольку мама вовремя заметила случившееся и смогла вытащить ребенка.

«Прокуратура Кировского района Казани организовала проверку», – отметили в пресс-службе ведомства.