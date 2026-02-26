news_header_top
Происшествия 26 февраля 2026 13:02

В Казани прокуратура начала проверку после обрушения кровли жилого дома на Советской

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Казани прокуратура начала проверку после обрушения крыши жилого дома на Советской.

Как сообщает Прокуратура РТ, на управляющую компанию «ЖКХ Дербышки» возбуждено административное дело. Устранение нарушений будут контролировать сотрудники надзорного ведомства.

Напомним, о ЧП стало известно накануне вечером. Как отметили в администрации Советского района, пострадавших нет. Как стало известно «Татар-информу», сегодня утром на крыше дома проводились работы по ликвидации последствий.

#прокуратура рт #обрушение крыши
