В Казани прокуратура добивается аннулирования кредита обманутой пенсионерки

Прокуроры Советского района Казани добиваются признания незаконными кредитных договоров местной жительницы, ставшей жертвой мошенников. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Как выяснилось, мошенники убедили 66-летнюю жительницу Казани взять кредиты на 2,5 млн рублей и перевести все деньги на «безопасные счета». После перевода денег женщина поняла, что стала очередной жертвой мошенников.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Позднее оперативникам удалось найти аферистов, на счета которых перечислялись деньги. Дропперами оказались жители Ростовской, Московской, Саратовской и Иркутской областей. В соответствии с требованием прокуратуры суд обязал вернуть пенсионерке незаконно полученные средства.

Кроме того, обманутая женщина самостоятельно обратилась в суд с требованием аннулировать ее кредиты, но ей было отказано. После этого прокуратура инициировала судебно-психологическую экспертизу, по результатам которой было установлено, что потерпевшая находилась в состоянии сильного стресса и не могла правильно оценивать свои действия.

Учитывая результаты экспертизы, прокуратура направила в суд представление о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Уголовное дело вернули для нового рассмотрения.