В Казани произошло массовое ДТП с участием красного автобуса

Фото: Госавтоинспекция Казани

Рано утром на пересечении улиц Фучика – Завойского в Казани произошло ДТП с участием автобуса.

По данным городской Госавтоинспекции, водитель маршрутного автобуса не соблюдал безопасную дистанцию и скорость, из-за чего врезался в стоящий у светофора Hyundai. От удара автобус откинуло на транспортное средство спецтехники.

Фото: Госавтоинспекция Казани

К счастью, обошлось без пострадавших. Как сообщили в Госавтоинспекции, сообщений из медицинского учреждения не поступало.