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Новости Татарстана и Казани
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В Казани произошло массовое ДТП с участием красного автобуса
Рано утром на пересечении улиц Фучика – Завойского в Казани произошло ДТП с участием автобуса.
По данным городской Госавтоинспекции, водитель маршрутного автобуса не соблюдал безопасную дистанцию и скорость, из-за чего врезался в стоящий у светофора Hyundai. От удара автобус откинуло на транспортное средство спецтехники.
К счастью, обошлось без пострадавших. Как сообщили в Госавтоинспекции, сообщений из медицинского учреждения не поступало.
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