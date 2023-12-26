Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани произошло ДТП из-за выбежавшей на дорогу собаки, двое человек в больнице
Авария произошла накануне напротив дома №132 по улице Оренбургский тракт. Водитель Mazda CX-5, пытаясь избежать наезда на выбежавшую на дорогу собаку, вывернул руль влево и врезался во встречный автомобиль KIA.
В результате столкновения пострадали пассажиры KIA: 41-летняя женщина и 8-летний ребенок получили травмы, их увезли медики скорой помощи.
В свою очередь в городской Госавтоинспекции сообщают, что виновница ДТП, выбежавшая дорогу, благополучно покинула место происшествия.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников