В Казани произошло ДТП из-за выбежавшей на дорогу собаки, двое человек в больнице

Авария произошла накануне напротив дома №132 по улице Оренбургский тракт. Водитель Mazda CX-5, пытаясь избежать наезда на выбежавшую на дорогу собаку, вывернул руль влево и врезался во встречный автомобиль KIA.

В результате столкновения пострадали пассажиры KIA: 41-летняя женщина и 8-летний ребенок получили травмы, их увезли медики скорой помощи.

В свою очередь в городской Госавтоинспекции сообщают, что виновница ДТП, выбежавшая дорогу, благополучно покинула место происшествия.