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Ру Тат
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Происшествия
27 ноября 2022  11:01
Павел Климчак

Очевидцы сняли на видео пожар в казанском магазине

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Возгорание произошло сегодня на проспекте Ямашева, 76. Об инциденте сообщили по номеру вызова пожарной охраны 101. Возгорание сняли на видео очевидцы.

На ролике виден огромный столб дыма, который исходит из магазина.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, возгорание произошло на крыше магазина купальников и внутри помещения. Никто не пострадал в результате пожара, добавили в ведомстве.

В скором времени огонь удалось полностью потушить.

#пожар
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