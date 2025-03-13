В Казани пройдёт Республиканский праздник тюркских и иранских народов Науруз

Фото: © информационный центр ДДНТ

21 марта в преддверие празднования Науруза в Казани проведут обряд приготовления Сумаляка. Он пройдет с участием представителей национально-культурных объединений тюркских, иранских и кавказских народов Татарстана.

Как сообщил информационный центр ДДНТ, сумаляк — праздничное блюдо персоязычных и тюркоязычных народов Средней Азии, Ирана и Закавказья. Его готовят из проросших зёрен пшеницы, которые перемалываются, а затем варятся в котле с добавлением муки в течение 20—24 часов. На дно казана кладут небольшие камни, которые предохраняют сумаляк от подгорания. Считается, что, если такой камень попадается во время еды, нужно загадать желание. Сумаляк готовят с песнопениями и танцами и весёлыми припевками. После охлаждения блюдо подаётся к столу. Считается, что это блюдо наделяет людей физическими и духовными силами. В процессе приготовления участвуют все гости обряда. Всех желающих угостят бесплатным пловом и шурпой.

Время, место проведения: 17:00, ул. Оренбургский тракт 23/1.

22 марта в Казани состоится Республиканский праздник Науруз.

Азербайджанцы, афганцы, башкиры, дагестанцы, иранцы, казахи, киргизы, таджики, татары, турки, туркмены, узбеки, тувинцы, буряты и другие народы на одной площадке представят многообразие культур и традиций своих народов.

На празднике будут организованы интерактивные площадки, многонациональная концертная программа, выставка-ярмарка изделий народных промыслов и ремёсел, традиционные народные игры и забавы Науруза, конкурсы «Науруз Гузәле» и «Науруз Батыр».

Гости смогут попробовать одно из главных национальных блюд Науруза – плов, приготовленный по рецептам разных тюркских народов.

Организаторы: Минкульт РТ, ГБУ «Дом Дружбы народов Татарстана», РОО «Ассамблея народов Татарстана».

Ближайшие парковки:

- ул. П. Лумумбы 47А, Конный клуб (бывшее здание старого Аэропорта);

- пр. А. Камалеева 44, Строительный гипермаркет «Максидом».

Время, место проведения: 11:00–15:00, территория Казанского ипподрома (адрес: пр.Альберта Камалеева 27/1).