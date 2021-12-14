В Казани пройдет премьера хореографического спектакля «Не будите спящую собаку»

Спектакль «Не будите спящую собаку» — конкурсная работа фестиваля CONTEXT Дианы Вишневой, созданный руководителем KARAKULI dance theatre Ольгой Лабовкиной в соавторстве с театром танца «Дорога из города». Ее расширенный вариант уже увидели жители Москвы и Санкт-Петербурга. Теперь постановка войдет в репертуар Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык».

За основу постановки взята одноименная пьеса английского драматурга Джона Пристли.В пьесе все действие происходит в одной комнате, где события ограничиваются одним вечером. Нечаянно открывшееся обстоятельство распутывается как клубок событий, который заставляет персонажей задуматься о вечном. Они рассуждают о правде: ее необходимости и относительности.

«Конечно, наша версия — это только хореографическая интерпретация пьесы. Здесь не нужно искать точных соответствий с действием повествования. Важнее следить за тем, как внутренние психологические изменения заставляют меняться движения тела, а замкнутость ситуации провоцируют обнажение человеческой сущности», — подчеркнула художественный руководитель студии, заслуженный работник РТ Лилия Багаутдинова.

Она отметила, что тело здесь является главным инструментом повествования. Линейного повествовательного ряда в спектакле нет. Через пластику танцовщики стремятся проникнуть в психологизм некоего поворотного момента, после которого мир человека не может оставаться прежним.

Татарстанская премьера запланирована на 15 декабря в 19 часов.