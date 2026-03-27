В Казани пройдёт мастер-класс от международного эксперта по маркетингу

В столице Татарстана 13 апреля состоится очный мастер-класс «Будущее татарстанского бизнеса: где встречаются пассионарность, технологии и клиент». Мероприятие проведёт международный специалист в области коммерческих и маркетинговых стратегий Гарретт Джонстон, сообщают организаторы.

Тема интенсива – ключевые вызовы современной экономики и перспективы развития бизнеса в эпоху технологических перемен. В период вступления мировой экономики в шестой технологический уклад особое значение приобретает искусственный интеллект. В центре внимания окажутся вопросы стратегического управления и повышения конкурентоспособности предприятий.

Отдельный блок будет посвящён малому и среднему предпринимательству, которое сегодня составляет основу экономики и генерирует значительную долю инноваций и деловых инициатив. Участники получат практические инструменты для построения стратегий развития с учётом специфики российского рынка и экономики Татарстана.

Встреча пройдёт в ИТ-парке имени Башира Рамеева (ул. Спартаковская, 2) с 10:00 до 18:00. Участие бесплатное по предварительной записи до 12:00 часов 12 апреля.

Организаторами мероприятия являются Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан и АНО «Дирекция международных программ»