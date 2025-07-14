В Казани пройдёт форум Kazan Digital Week–2025 с фокусом на искусственный интеллект

С 17 по 19 сентября в Международном выставочном центре «Казань Экспо» пройдёт форум Kazan Digital Week–2025 — одно из крупнейших событий в сфере цифровых технологий и ИТ-решений в России, сообщает Министерство промышленности и торговли РТ.

Главной темой форума в этом году станет «Технологическое лидерство через искусственный интеллект: новые горизонты и вызовы». В деловой программе заявлено более 100 мероприятий — от экспертных секций и круглых столов до мастер-классов, которые охватят ключевые направления цифрового развития.

На площади 20 тысяч квадратных метров развернётся масштабная экспозиция, демонстрирующая современные ИТ-разработки, цифровые платформы, финтех-решения и передовые отраслевые технологии.

Организаторы ожидают свыше 20 тысяч участников — представителей высокотехнологичных компаний, разработчиков, интеграторов и пользователей цифровых решений из 60 стран.

Форум будет проходить в гибридном формате — как в очном, так и в онлайн-режиме. Тематические направления охватывают цифровые решения в транспорте, здравоохранении, образовании, агропромышленности, промышленности, госуправлении, культуре, кибербезопасности и других сферах.

Зарегистрироваться на участие в Kazan Digital Week–2025 можно до 14 сентября на официальном сайте форума: kazandigitalweek.com.