Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани пройдёт 82-я легкоатлетическая эстафета
82-я легкоатлетическая эстафета пройдет 25 апреля. В эстафете примут участие команды высших учебных заведений и команды школьников. В отдельном благотворительном забеге «Добрая Казань» смогут принять участие все желающие.
Мероприятие пройдёт на улице Кремелевская. От главного здания Казанского федерального до стен Кремля и обратно – участникам предстоит пробежать 2450 метров (500 метров в благотворительном забеге).
Отдельное внимание уделяется безопасности зрителей и участников. Уже сейчас доступна схема перекрытия дорожных участков вдоль Кремлевской улицы. Движение будет ограничено с 12.00 до 17.00.
«Легкоатлетическая эстафета будет проходит в 82-й раз. Это важное спортивное событие для нашего города. Ключевым фактором является начало летнего спортивного сезона, который в этом году будет очень насыщенным», – рассказал председатель комитета физической культуры и спорта Линар Гарипов.
Председатель спортивного комитета также объявил о возрождении «Лыжных стартов», которые пройдут в этом году в центре города, и проведении триатлона.
«Подобные мероприятия проводятся не в лесу, и не на стадионах, чтобы молодое поколение видело, как можно проводить свободное время, видели, что спорт это красиво», – добавил Гарипов.
Первая эстафета прошла 1 ноября 1942 года. В годы Великой Отечественной войны главной задачей эстафеты была подготовка молодых людей к службе в армии. В 1947 году с окончанием войны ушла и военная направленность эстафеты. Сейчас это массовое спортивное мероприятие, которое направлено на пропаганду здорового образа жизни и связь десятков поколений спортсменов и физкультурников.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»