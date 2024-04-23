В Казани пройдёт 82-я легкоатлетическая эстафета

82-я легкоатлетическая эстафета пройдет 25 апреля. В эстафете примут участие команды высших учебных заведений и команды школьников. В отдельном благотворительном забеге «Добрая Казань» смогут принять участие все желающие.

Мероприятие пройдёт на улице Кремелевская. От главного здания Казанского федерального до стен Кремля и обратно – участникам предстоит пробежать 2450 метров (500 метров в благотворительном забеге).

Отдельное внимание уделяется безопасности зрителей и участников. Уже сейчас доступна схема перекрытия дорожных участков вдоль Кремлевской улицы. Движение будет ограничено с 12.00 до 17.00.

«Легкоатлетическая эстафета будет проходит в 82-й раз. Это важное спортивное событие для нашего города. Ключевым фактором является начало летнего спортивного сезона, который в этом году будет очень насыщенным», – рассказал председатель комитета физической культуры и спорта Линар Гарипов.

Председатель спортивного комитета также объявил о возрождении «Лыжных стартов», которые пройдут в этом году в центре города, и проведении триатлона.

«Подобные мероприятия проводятся не в лесу, и не на стадионах, чтобы молодое поколение видело, как можно проводить свободное время, видели, что спорт это красиво», – добавил Гарипов.

Первая эстафета прошла 1 ноября 1942 года. В годы Великой Отечественной войны главной задачей эстафеты была подготовка молодых людей к службе в армии. В 1947 году с окончанием войны ушла и военная направленность эстафеты. Сейчас это массовое спортивное мероприятие, которое направлено на пропаганду здорового образа жизни и связь десятков поколений спортсменов и физкультурников.