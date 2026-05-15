Общество 15 мая 2026 18:35

В Казани пройдут завершающие весенние выездные вакцинации животных

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Казани в выходные, 16 и 17 мая, состоятся заключительные в этом сезоне выездные вакцинации домашних животных против бешенства. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии города.

Бесплатно привить собак и кошек смогут жители Кировского района. Кроме вакцинации, ветеринары проведут процедуры чипирования и регистрации животных.

В субботу, 16 мая, прием пройдет с 10:00 до 12:00 в жилом массиве «Салават Купере» по адресу: улица Айрата Арсланова, 8.

На следующий день, 17 мая, специалисты будут работать в жилом массиве «Ягодная Слобода» по адресу: улица Повстанческая, 69, также с 10:00 до 12:00.

Следующий сезон выездной вакцинации домашних животных откроется в сентябре, уточнили в Госветобъединении Казани.

#вакцинация против бешенства #вакцинация собак #вакцинация животных #вакцинация #Казань #Кировский район Казани #кошки #собаки #питомцы #домашние животные
