В Казани пройдут завершающие весенние выездные вакцинации животных

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Казани в выходные, 16 и 17 мая, состоятся заключительные в этом сезоне выездные вакцинации домашних животных против бешенства. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии города.

Бесплатно привить собак и кошек смогут жители Кировского района. Кроме вакцинации, ветеринары проведут процедуры чипирования и регистрации животных.

В субботу, 16 мая, прием пройдет с 10:00 до 12:00 в жилом массиве «Салават Купере» по адресу: улица Айрата Арсланова, 8.

На следующий день, 17 мая, специалисты будут работать в жилом массиве «Ягодная Слобода» по адресу: улица Повстанческая, 69, также с 10:00 до 12:00.

Следующий сезон выездной вакцинации домашних животных откроется в сентябре, уточнили в Госветобъединении Казани.