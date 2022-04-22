В Казани пройдут завершающие весенние сельскохозяйственные ярмарки

В Казани 23 апреля пройдут завершающие весенние сельскохозяйственные ярмарки. Горожане смогут приобрести фермерскую продукцию на 15 площадках с 6.00 до 12.00, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

«В среднем за один торговый день на всех площадках казанцы покупают продукцию на сумму более 45 млн рублей. В ярмарках участвуют фермеры из 22 районов и 22 агрохолдинга Татарстана. Они реализуют товары местного производства – овощи, мясную и молочную продукцию, муку, крупы, сахар и другое», – говорится в сообщении.

В Авиастроительном районе Казани сельхозярмарки откроются по ул. Дементьева, 7, ул. Ленинградская, 27 и ул. Беломорская, 69. Жители Вахитовского района смогут приобрести фермерскую продукцию по ул. Татарстан, 53 и ул. Чехова, 2.

В Кировском районе ярмарочные площадки расположены по ул. Краснококшайская, 150/2, ул. Батыршина, 20 и ул. Революционная, 12; в Ново-Савиновском районе – на проспекте Ямашева, 71а и по ул. Лаврентьева, 10.

В Московском районе ярмарки пройдут по ул. Ш. Усманова, 1, в Приволжском районе – по ул. Зорге, 66 и ул. Фучика, 72; в Советском районе – по ул. Аграрная, 2 и ул. Липатова, 7.

Для жителей жилого комплекса «Салават Купере» ярмарка будет проходить на парковке ТЦ «Радужный» в поселке Осиново.