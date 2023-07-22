В Казани пройдут выставки, посвященные становлению образования в России

Научная конференция «Образование в перспективе истории: от Российской Империи к Российской Федерации», посвященная Году педагога и наставника в РФ открылась сегодня в здании Присутственных мест в Казани.

В течение трех дней будут проходить научно-общественные и просветительские мероприятия Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество». Они были подготовлены при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан, Национального музея РТ, Казанского федерального университета, Института всеобщей истории РАН и Института истории им. Ш. Марджани Академии наук РТ.

Конференция открылась выставкой «О людях, подаривших свет» из фондов Национального музея РТ. Было представлено 6 стендов с уникальными экспонатами, которые наглядно отражают становление образования в Среднем Поволжье: от книг, изданных еще при Петре Первом, до документов из медресе и Высших женских курсов в Казанской губернии.

Модераторами конференции выступили председатель Наблюдательного совета «Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества» Анна Громова, и директор Института истории им. Ш. Марджани Радик Салихов.

«Я думаю, что наш Президент попал в самую точку, когда объявил этот год - годом педагога и наставника. За последние 30 лет мы увидели, как разрушение общенационального исторического сознания привело к тому, что люди “рассыпались”, они взирали на утрату геополитических позиций. Единство национального мировоззрения - один из факторов государственной безопасности», — заявила Президент Фонда изучения исторической перспективы, члена Общественной палаты РФ Наталия Нарочницкая.

В рамках конференции пройдут еще две выставки: «Российские педагоги и наставники»: от Петра Первого до наших дней» в Национальном музее РТ и экспозиция Казанской Епархии «Традиция милосердия в России от Крымской до Первой мировой» в музее Казанского Богородицкого монастыря.

В завершение научной конференции 23 июля запланирована презентация автобусной экскурсии «Образовательные учреждения Казани: история и современность».