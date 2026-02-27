news_header_top
В Казани пройдут всероссийские соревнования среди студентов по регби на снегу

Фото: Михаил Захаров, «Татар-Информ»

28 февраля столица Татарстана примет масштабный студенческий турнир — Всероссийские соревнования по регби на снегу. Масштабный турнир, организованный Студенческой регбийной лигой России совместно с Федерацией регби Татарстана и КНИТУ-КАИ, соберет на одной площадке 18 команд из разных уголков страны — от Москвы и Перми до Уфы и Дагестана.

За победу в мужском турнире поспорят двенадцать команд среди которых КАИ, ПГУФКСиТ, Дагестанский государственный педагогический университет, Финансовый университет при правительстве РФ, КГАСУ, Российский химико-технологический университет имени Менделеева, Волгоградский государственный аграрный университет, Волгоградский государственный университет, МИФИ, Пермский государственный национальный исследовательский университет, Уфимский юридический институт МВД и Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина.

В женской части турнира сыграют представительницы Дагестанского государственного педагогического университета, ПГУФКСиТ, Первого московского государственного медицинского университета имени Сеченова, КГАСУ, Уфимского юридического института МВД и Казанского государственного энергетического университета.

Соревнования пройдут на полях спорткомплекса «КАИ-Олимп» (ул. Чистопольская, 65).

Официальный старт спортивному празднику будет дан в 11:00 в ходе торжественного открытия с участием ректоров ведущих вузов республики, руководства Министерства спорта Татарстана и руководителей профильных федераций. Для жителей и гостей города это отличная возможность поддержать свои команды и увидеть воочию, как классическая дисциплина адаптируется к суровым зимним условиям.

#регби
