В Казани пройдут Всероссийские соревнования по плаванию Mad Wave Challenge 2021

Всероссийские соревнования по плаванию Mad Wave Challenge 2021 пройдут в Казани с 4 по 7 ноября. Состязаться будут юноши и девушки 11-12 и 13-14 лет — ученики спортивных школ и спортивных организаций субъектов РФ, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Заплывы пройдут в бассейне «Буревестник» с 5 по 6 ноября. В первый день будут представлены следующие дистанции: 50 и 200 метров вольным стилем, 50 и 200 метров на спине, комплексное плавание на 100 метров, брасс и баттерфляй на 100 метров.

6 ноября будут проведены следующие заплывы: 50 метров брассом и баттерфляем, комбинированная эстафета 4×50м, 100 метров на спине, а также 200 метров брассом и баттерфляем и 100 метров вольным стилем.

