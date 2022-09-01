В Казани пройдут Всероссийские соревнования пляжного волейбола Tatar Challenge

Один из этапов чемпионата России по пляжному волейболу Tatar Challenge пройдет в Казани 8-11 сентября. На спортивном пляже примут участие самые титулованные спортсмены пляжного волейбола страны.

Летом огромную роль в досуге населения играют летние виды спорта. Пляжный волейбол является самым популярным среди них. Участие не требует особой подготовки, большого количества игроков на площадке и дорогостоящей экипировки.

Чтобы участвовать в соревнованиях, достаточно владеть основными навыками волейбола – приём, подача, нападение.

Благодаря существованию спортивного пляжа каждый татарстанец может не только научиться играть в пляжный волейбол, но и принять участие в ежегодных всероссийских соревнованиях Tatar Challenge.

Tatar Challenge впервые был проведён в 2018 году и за четыре года стал очень популярен не только в Татарстане, но и за его пределами. С каждым годом растет не только количество участников, но и повышается уровень проведения соревнований Tatar Challenge.

Не смотря на популярность Tatar Challenge, самым главным соревнованием по пляжному волейболу является Чемпионат России. Один из этапов пройдет в Казани 8-11 сентября, что станет значимым событием в спортивной жизни Республики Татарстан. На Спортивном пляже примут участие самые титулованные спортсмены пляжного волейбола России.

Чемпионат России и Tatar Challenge – это уникальная возможность для болельщиков и любителей пляжного волейбола России увидеть всю красоту, профессионализм и динамичность это вида спорта.

Билеты можно приобрести в кассе Спортивного пляжа (Казань, ул. Сибгата Хакима, 62а).