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Политика
5 ноября 2021  17:42

В Казани пройдут военные учения «Нерушимое братство-2021»

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В Казани состоятся учения «Нерушимое братство — 2021» коллективных миротворческих сил ОДКБ. Белорусские военные отправились в Россию накануне. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Минобороны Беларуси.

«Районом проведения учения станет полигон Казанского танкового Краснознаменного училища», — сказали в ведомстве.

Отмечается, что совместные учения пройдут в два этапа с 8 по 12 ноября. Активная фаза запланирована на 11 и 12 ноября. Во время маневров отработают практические умения и навыки командиров всех степеней при подготовке миротворческих операций и управлении частями и подразделениями коллективных миротворческих сил ОДКБ.

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