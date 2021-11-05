В Казани пройдут военные учения «Нерушимое братство-2021»

В Казани состоятся учения «Нерушимое братство — 2021» коллективных миротворческих сил ОДКБ. Белорусские военные отправились в Россию накануне. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Минобороны Беларуси.

«Районом проведения учения станет полигон Казанского танкового Краснознаменного училища», — сказали в ведомстве.

Отмечается, что совместные учения пройдут в два этапа с 8 по 12 ноября. Активная фаза запланирована на 11 и 12 ноября. Во время маневров отработают практические умения и навыки командиров всех степеней при подготовке миротворческих операций и управлении частями и подразделениями коллективных миротворческих сил ОДКБ.