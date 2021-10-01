В Казани пройдут традиционные субботние сельскохозяйственные ярмарки

В Казани 2 октября пройдут традиционные субботние сельскохозяйственные ярмарки. Горожане смогут приобрести продукцию фермеров из разных районов Татарстана с шести утра, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Ярмарки развернутся на 15 площадках. Так, в Авиастроительном районе они откроются по адресам: ул. Беломорская, 69; ул. Дементьева, 7 и Ленинградская, 27. В Вахитовском районе казанцы смогут посетить торговые площадки по ул. Татарстан, 53 и ул. Чехова, 2.

Для жителей Кировского района ярмарки будут работать по адресам: ул. Батыршина, 20; Краснококшайская, 150/2 и Революционная, 12. В Московском районе приобрести фермерскую продукцию можно будет по ул. Шамиля Усманова, 1, в Ново-Савиновском районе – по ул. Академика Лаврентьева, 10 и на проспекте Ямашева, 71а.

В Приволжском районе торговые площадки откроются по ул. Зорге, 66 и Фучика, 72, а в Советском районе – по ул. Аграрная, 2 и Липатова, 7.

Кроме того, по просьбе жителей микрорайона «Салават Купере» ярмарки будут организованы и на парковке торгового центра «Радужный» в поселке Осиново.