В Казани пройдут торжественные мероприятия в честь Казанской иконы Божией Матери

В столице Татарстана пройдут торжественные мероприятия в честь празднования Казанской иконе Божией Матери и Дня народного единства.

Соборные архиерейские богослужения пройдут в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери.

3 ноября в 17.00, в Казанском соборе состоится торжественное всенощное бдение с чтением акафиста Царице Небесной.

4 ноября в 7.30 пройдет традиционный общегородской крестный ход с чтимым образом Богородицы из Благовещенского собора кремля до Казанского

После торжественной встречи святыни на месте её явления будет совершена Божественная литургия. Богослужение в Казанском соборе совершит сонм архипастырей Русской Церкви. Начало службы в 9.00.



По окончании богослужения в Музее Казанской епархии откроется выставка «Патриарх Ермоген и его время».

Экспозиция расскажет о жизни и трудах священномученика Ермогена, Патриарха Московского и всея Руси — одного из самых значимых иерархов Русской Православной Церкви.



5 ноября в IT-Парке пройдет пленарное заседание регионального этапа Рождественских образовательных чтений, посвящённых теме «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений».

Заседание будет проходить под председательством митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла.

Участниками Чтений станут представители духовенства Татарстанской митрополии, Администрации Республики Татарстан, Министерства образования и науки Республики Татарстан, а также педагоги, общественные и культурные деятели, научное сообщество, учащиеся Казанской православной духовной семинарии и воскресных школ.

Программа регионального этапа Рождественских образовательных чтений Татарстанской митрополии проходит с 28 октября по 5 ноября и охватывает разнообразные направления, включая лекции и круглые столы по вопросам социального служения, миссионерства, духовного и нравственного воспитания, семейных ценностей и патриотизма.