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Общество 2 июля 2025 17:33

В Казани пройдут торжества в честь 446-летия обретения Казанской иконы Божией Матери

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20 и 21 июля в столице Татарстана состоятся праздничные мероприятия, приуроченные к 446-летию обретения Казанской иконы Божией Матери и 20-летию возвращения ее чудотворного списка в город. Об этом сообщает пресс-служба митрополии Татарстана.

Программа торжеств включает:

  • 20 июля, 17:00 — всенощное бдение с пением акафиста Царице Небесной в кафедральном соборе, возведенном на месте явления святыни;
  • 21 июля, 7:30 — крестный ход от Благовещенского собора Кремля до Богородицкого мужского монастыря;
  • 21 июля, 10:00 — Божественная литургия после параклисиса на месте обретения иконы.

Вечером 21 июля, в 18:00, в парке «Елмай» на набережной Казанки состоится концерт известной отечественной певицы Ольги Кормухиной. Вход свободный.

#Религия #православие #митрополия
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