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Культура
5 ноября 2021  06:20

В Казани пройдут специальные показы спектаклей проекта «Театр без границ»

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10 и 20 ноября Фонд «День добрых дел» и Казанский ТЮЗ приглашают на специальные показы спектаклей проекта «Театр без границ», сообщает пресс-служба фонда.

Проект «Театр без границ» делает возможным комфортный просмотр спектаклей одновременно и для здоровых зрителей, и для людей с инвалидностью. На показах зрителям с нарушениями зрения тифлокомментатор через наушники описывает происходящее на сцене (декорации, эмоции и действия актеров), а сурдопереводчик помогает слабослышащим «услышать» все с помощью языка жестов. 

В рамках «Театра без границ» адаптировано шесть спектаклей: «Дикий», «Молодильные яблочки», «Маленький принц», «Оскар и Розовая мама», «Джельсомино в Стране Лжецов» и «Господин Ибрагим».

Показы спектаклей проекта в ноябре: 

10 ноября в 18.30 «Господин Ибрагим», 20 ноября в 13.00 «Молодильные яблочки».

#театр без границ
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