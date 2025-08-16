В Казани пройдут соревнования по следж-хоккею среди ветеранов СВО

17 августа во Дворце спорта состоится межрегиональный «Турнир трех» по следж-хоккею среди участников и ветеранов специальной военной операции. Соревнования проводятся в рамках государственной программы «Спорт России» с целью привлечения ветеранов СВО и членов их семей к занятиям физической культурой и спортом.

Участниками турнира станут более 30 спортсменов из Татарстана, Марий Эл и Нижегородской области. Они сыграют три матча между собой, по итогам которых выявят победителя соревнований.

«Мы видим, что есть спрос на турниры по разным видам спорта среди ветеранов СВО. Поэтому, кроме «Кубка Раиса Республики Татарстан», совместно с фондом «Защитники Отечества» мы приняли решение провести турнир по следж-хоккею с привлечением команд из других регионов. Цель таких турниров — познакомить ребят со спортом, привлечь их к занятиям и физической культурой, чтобы в дальнейшем вовлечь в паралимпийское движение», – отметил замминистра спорта РТ Ильдар Садриев.

Раис Татарстана Рустам Минниханов уделяет особое внимание поддержке бойцов СВО и их семей. Он отмечает, что занятия спортом – один из важнейших аспектов реабилитации ветеранов СВО. По инициативе татарстанского лидера в республике проводится «Спортивный Кубок Раиса Татарстана», основная задача которого – привлечь бойцов СВО к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

На сегодняшний день уже прошло три турнира: плавание, настольный теннис и нарды, впереди армрестлинг, затем волейбол, волейбол сидя, футзал, пулевая стрельба. Особенность кубка состоит в том, что участие в нем могут принять не только ребята с инвалидностью, но и те, кто не имеет ограничений. Охват каждого турнира составил порядка 60 ветеранов.