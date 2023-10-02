В Казани пройдут соревнования по плаванию среди детей с синдромом Дауна

В спортивном комплексе «Буревестник» столицы Татарстана с 4 по 9 октября состоится Всероссийский турнир по плаванию «Победим вместе» среди лиц с синдромом Дауна. В этом году состязания пройдут в Казани уже в пятый раз. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал председатель Комитета физической культуры и спорта исполкома города Линар Гарипов.

На соревнования съедутся более 200 спортсменов из разных уголков России и четырех зарубежных стран: Казахстана, Узбекистана, Италии и Кыргызстана.

При этом увеличилась представленность российских регионов. На турнир приедут спортсмены из 34 субъектов Федерации. Участники состязаний выйдут на старт вместе с воспитанниками казанских спортивных школ.

«На соревнованиях всегда уникальная атмосфера. Здесь нет победителей: каждый, кто решился выйти на старты, уже победил. В этом году, помимо состязаний, сами спортсмены решили создать творческую атмосферу праздника. В день открытия в концертном зале Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма ожидается выступление инклюзивного оркестра „Солнечные нотки“, а также театрализованное представление, вокальные и танцевальные номера», — рассказал спикер.

По словам Гарипова, количество дисциплин увеличилось. Спортсменам предстоит преодолеть дистанции на дорожках 25 метров — на спине, вольным стилем, брассом и баттерфляем.

Кроме того, для участников турнира ввели «семейную эстафету», в которой они будут состязаться вместе с близкими. Всего предусмотрено 235 комплектов медалей.

Председатель Комитета физической культуры и спорта заметил, что для спортсменов запланирована экскурсия по городу и насыщенная культурная программа. По его мнению, проведение подобных соревнований необходимо не только для того, чтобы устроить для детей с синдромом Дауна праздник, но и для того, чтобы поддержать их родителей. Именно они традиционно станут главными зрителями и болельщиками.

В организации соревнований примут участие более 200 волонтеров, которые будут сопровождать спортсменов на протяжении всего турнира.