В Казани пройдут соревнования по чир спорту «Сила Татарии»

Фото: Федерация Чир спорта и Чирлидинга Рт

14–15 ноября 2026 года в казанском «Баскет-Холле» пройдут межрегиональные соревнования по чир спорту «Сила Татарии».

Масштабное спортивное событие объединит 1500 спортсменов из 22 регионов России. За два дня состоится более 400 выходов на соревновательную площадку.



Участники продемонстрируют мастерство в различных дисциплинах чир спорта.

Зрителей ждут яркие выступления, сложные акробатические элементы, зрелищная хореография и захватывающая борьба за медали.



Особенностью «Силы Татарии» станет национальный колорит. Татарские традиции, культурные мотивы и гостеприимство республики найдут отражение в оформлении арены и программе мероприятия.

Соревнования станут не только спортивным событием, но и возможностью познакомить гостей из разных уголков страны с культурным наследием Татарстана.



В рамках события также пройдёт фестиваль для начинающих спортсменов, который даст юным участникам возможность получить первый опыт выступления на большой спортивной арене.