В Казани пройдут съемки третьего сезона историко-культурного конкурса «Тархан»

С 13 по 16 февраля в Национальной библиотеке РТ пройдут съемки третьего сезона историко-культурного конкурса «Тархан». Проект реализует Минкульт Татарстана и Институт международных отношений КФУ. Об этом сообщает оргкомитет вышеназванного конкурса.

Уточняется, что победитель, а также два призера проекта получат приоритетное право поступления в КФУ на профиль «История тюркских народов».

Напомним, темой запланированного 1/8 финала телепроекта «Тархан» станет история и культура России и Татарстана в домонгольский период. В ¼ финала участники «окунуться» в историю жизни Федора Шаляпина и 220-летнюю историю КФУ.

Финал данного конкурса впервые пройдет в городе Болгар. Подробнее о подготовке участников и о самом конкурсе можно узнать на официальном сайте телепроекта.