В Казани пройдут съемки 1/4 финала четвертого сезона конкурса «Тархан»

11 и 12 марта 2025 года в Национальной библиотеке РТ в 12 и 14 часов ежедневно пройдут съемки 1/4 финала четвертого сезона историко-культурного конкурса «Тархан». Напомним, что с 2021 года организуют этот проект Минкульт РТ и Институт международных отношений, истории и востоковедения КФУ.

Как сообщает пресс-служба конкурса, в этом сезоне более 500 учащихся из 10 районов и 9 городов Татарстана прошли регистрацию. 150 из них успешно справились с тестом по истории России в рамках заочного тура. 40 школьников с лучшими баллами стали участниками 1/8 финала очного телевизионного этапа.

В четвертьфинальных интеллектуальных поединках примут участие только 20 знатоков тюркской истории. Среди них учащиеся из школ Сарманово, Буинска, Азнакаево, Аксубаево, Болгар, Кайбицкого, Кукморского, Актанышского и Тукаевского районов, а также Арска, Елабуги, Набережных Челнов, Зеленодольска и Казани. Они продолжат борьбу за победу в конкурсе и бюджетные места на направлении «История тюркских народов» Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ.

Среди финалистов трех прошедших сезонов уже есть 9 студентов Института международных отношений, истории и востоковедения, обучающихся по профилю «История тюркских народов». В этом году, благодаря конкурсу, воспользоваться правом обучения в магистратуре (сразу по трем направлениям) смогут и учителя, подготовившие финалистов «Тархана». Им будут предложены бюджетные места на заочном отделении.

Неизменным ведущим историко-культурного конкурса «Тархан» в четвертом сезоне остается и.о. ИМОИиВ, доктор исторических наук, профессор Раиль Фахрутдинов. Среди экспертов и амбассадоров проекта – представители Академии наук РТ, КФУ, а также историки, краеведы, экскурсоводы и журналисты.

В четвертьфинале участников ждут вопросы о героях Отечества. Тур будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Телевизионную версию конкурса традиционно покажет телеканал ТНВ. Трансляции игр будут проходить по воскресениям и начнутся уже с 16 марта, а завершатся к приемной компании вузов.