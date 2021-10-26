В Казани пройдут семинары для учителей татарского языка

В Казани состоятся обучающие семинары для учителей татарского языка — участникам расскажут о современных методах преподавания. Лекторами выступят практикующие педагоги, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Проект реализуется в рамках Года родных языков и народного единства. Первый семинар планируется провести 28 октября.

Всего лекторами на семинарах станут пять преподавателей татарского — они поделятся со слушателями своим опытом, расскажут о новых трендах, современных методах изучения языка. Среди участников — преподаватель татарского языка лицея «Иннополис» Альберт Самигуллин, директор лицея «Унбер» Алмаз Хамидуллин, а также преподаватель лицея Гульфия Габдуллазянова, преподаватель английского языка лицея-интерната № 7 Гусман Гайнуллин, создатель татарской онлайн-школы в Канаде Алима Салахутдинова.

Слушателями семинара станут порядка 280 педагогов. Аналогичные занятия планируется провести в ноябре и декабре.