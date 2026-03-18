Общество 18 марта 2026 13:26

В Казани пройдут праздничные концерты в честь Навруза

Фото: официальный портал города Казань

В учреждениях культуры столицы Татарстана состоится серия мероприятий, приуроченных к празднику весны, обновления и дружбы – Наврузу. Посетить концерты смогут все желающие, сообщает официальный сайт Казани.

Первая встреча запланирована на субботу, 21 марта. В Доме культуры имени Саид-Галиева пройдет концертно-тематическая программа «Науруз». Перед гостями выступит татарский ансамбль песни и музыки «Гөлләр». Начало – в 13:00.

Праздничный концерт «Навруз-байрам!» состоится 23 марта в доме культуры жилого массива Нагорный. Зрителей ждет насыщенная программа, отражающая колорит и гостеприимство народов, отмечающих этот день. Начало – в 18:00.

Во вторник, 24 марта, жителей приглашают в дом культуры жилого массива Константиновка на мероприятие «Хуш киләсен, Науруз». Концерт начнется в 18:00.

