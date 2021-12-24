В Казани пройдут последние в этом году сельскохозяйственные ярмарки

В Казани завтра, 25 декабря, пройдут последние в этом году сельскохозяйственные ярмарки. С шести часов утра в городе откроются 15 торговых площадок, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

«Казанцы смогут приобрести продукцию от фермеров из муниципальных районов Татарстана до 12.00», — отметили в пресс-службе.

В Авиастроительном районе ярмарки будут работать по ул. Беломорская, 69, ул. Дементьева, 7 и ул. Ленинградская, 27, в Вахитовском районе — по ул. Татарстан, 53 и ул. Чехова, 2.

Жители Кировского района могут посетить торговые площадки, расположенные на ул. Батыршина, 20, ул. Краснококшайская, 150/2 и ул. Революционная, 12, Московского района — на ул. Шамиля Усманова, 1.

В Ново-Савиновском районе сельхозпродукцию можно приобрести по ул. Академика Лаврентьева, 10 и на пр. Ямашева, 71а. В Приволжском районе площадки будут организованы по ул. Рихарда Зорге, 66 (парковка) и ул. Юлиуса Фучика, 72, в Советском районе — по ул. Аграрная, 2 и ул. Липатова, 7.

Кроме того, для жителей микрорайона «Салават Купере» ярмарка откроется на парковке торгового центра «Радужный» в поселке Осиново.

В этом году в Татарстане субботние сельскохозяйственные ярмарки начали работу с 11 сентября. По информации Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ, на сельхозярмарки допускается только продукция, прошедшая обязательный осмотр в лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы и признанная безопасной. В дни ярмарок ветеринарные специалисты дежурят на площадках и проверяют продукцию.

Кроме того, вся мясная, рыбная и молочная продукция поступает на площадки с ветеринарными сопроводительными документами.