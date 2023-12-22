В субботу, 23 декабря, в Казани пройдут последние в этом году сельскохозяйственные ярмарки. Горожане смогут приобрести продукты по ценам ниже розничных на 14 торговых площадках, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

«Товары представят 22 муниципальных района и 18 организаций агропромышленного комплекса Татарстана. Торговля развернется с 6.00 до 13.00», – говорится в сообщении.

Так, в Авиастроительном районе площадки будут работать по ул. Ленинградская, 27 и ул. Дементьева, 7.

В Вахитовском районе ярмарки пройдут по ул. Татарстан, 53 и ул. Чехова, 2. Жители Кировского района смогут купить сельхозпродукцию по ул. Краснококшайская, 150/2; ул. Батыршина, 20 и ул. Революционная, 12.

В Ново-Савиновском районе ярмарочные площадки откроются по ул. Лаврентьева, 10 и на проспекте Ямашева, 71а.

В Приволжском районе можно посетить ярмарки по ул. Зорге, 66 и ул. Фучика, 72, в Советском – по ул. Аграрная, 2 и ул. Липатова, 7.

Для жителей микрорайона «Салават Купере» торговую площадку организуют на парковке у торгового центра в селе Осиново по ул. Садовая, 9.

Проведение сельхозярмарок на ул. Беломорской перенесли на воскресенье. На этой территории работает рынок, где по воскресеньям также ведется торговля сельхозпродукцией. Поэтому было решено проводить обе ярмарки в один день.