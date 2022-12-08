Самозанятым Татарстана предоставят бесплатные торговые места на новогодних ярмарках

В торговых центрах Казани с 24 по 30 декабря пройдут новогодние ярмарки продукции самозанятых. Оборудованные торговые места участникам предоставят бесплатно. Самозанятые татарстанцы смогут презентовать и реализовать продукцию – новогодние подарки, изделия из дерева и кожи, фарфоровую посуду, дизайнерские украшения, фермерскую продукцию, игрушки, предметы домашнего декора и другое.

Весной подобные ярмарки в Казани уже проходили – они позволили самозанятым заработать более 5 млн рублей. Всего на ярмарках в текущем году самозанятые татарстанцы реализовали свою продукцию на 18 млн рублей, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Новогодние ярмарки начнутся 24 декабря в ТЦ «Южный», а с 26 по 30 декабря пройдут в ТЦ «Парк Хаус». Зарегистрироваться на участие в ярмарках можно через платформу МСП.РФ.

Мероприятия проводятся благодаря национальному проекту, направленному на поддержку малого и среднего предпринимательства. Нацпроекты в России реалиуются с 2019 года по поручению Президента Владимира Путина.