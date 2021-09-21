В Казани пройдут международные учения команд быстрого реагирования на вспышку инфекции

В Казани с 11 по 15 октября пройдут учения международных команд быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера. Распоряжение о проведении учений, подписанное председателем Правительства Михаилом Мишустиным, опубликованно на правительственном сайте.

Организатором мероприятия выступит Роспотребнадзор, а обеспечением визы для участников из других стран займется МИД.

Всего в учениях примут участие около 100 человек из стран СНГ, Европы, а также представители Всемирной организации здравоохранения. Участникам предстоит отработать алгоритмы совместного реагирования на вспышку инфекции, которая может перейти в пандемию. Подобные навыки особенно важны в условиях сохраняющейся угрозы Covid-19.

Учания пройдут с использованием современных мобильных и переносных лабораторий. Это будет первое крупное мероприятие по реагированию на инфекционные угрозы на евразийском пространстве.