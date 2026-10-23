В Казани пройдут международные бои «ТАТФАЙТ-12»: известны подробности турнира

Фото: Филиал Российского Союза боевых искусств по Республике Татарстан

В столице Татарстана состоялась пресс-конференция, посвященная предстоящему крупному спортивному событию — международным профессиональным боям «ТАТФАЙТ-12».

Организаторы и спикеры рассказали журналистам, чего стоит ждать зрителям и какие виды единоборств будут представлены на ринге.

Основатель и генеральный директор Международной профессиональной борцовской лиги «ТАТФАЙТ», руководитель Исполкома Российского союза боевых искусств по РТ, заслуженный тренер Александр Даренков отметил, что турнир обещает стать по-настоящему масштабным и международным.

По его словам, в этом году Федерация киокусинкай-каратэ отмечает 50-летие со дня основания этого движения в Казахстане. Также на турнире будет широко представлен отечественный вид спорта — рукопашный бой, который зародился ещё в царские времена. Сегодня его используют современные силовые ведомства, а практикуют не только бойцы спецподразделений, но и дети.

«Следующий вид спорта, который будет представлен на этом международном событии, — это кикбоксинг. Один из самых популярных ударных видов спорта. Также будет вид спорта муай–таю, раньше он назывался тайским боксом. Замечательный тоже ударный вид спорта, со своей богатой историей, очень контактный, зрелищный», — рассказал Даренков.

Кроме того, зрители увидят поединки по смешанному боевому единоборству (ММА), которое сегодня особенно популярны. А впервые в рамках турнира пройдет поединок по всестилевому карате — разделу, который собрал различные виды единоборств, включая техники из ММА. Именно в этом виде спорта будет разыгран пояс.

Организаторы подчеркнули, что «ТАТФАЙТ 12» — это не просто спортивное мероприятие, но и важное событие, способствующее популяризации боевых искусств и здорового образа жизни среди молодежи.

Международный турнир и профессиональные бои «TAT FIGHT-12» («ТАТФАЙТ-12») пройдут 24 октября на площадке казанского КРК «Пирамида».

Организаторами мероприятия выступили Международная профессиональная бойцовская лига «TATFIGHT – ТАТФАЙТ», Министерство спорта Республики Татарстан и Российский Союз боевых искусств.