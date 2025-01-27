В Казани пройдут лыжные гонки в рамках «Игр долголетия. Жизнелюб»

Лыжные гонки станут следующей дисциплиной второго сезона «Игр долголетия. Жизнелюб». Местом проведения гонок станет казанский Центральный стадион (ул. Ташаяк 2А), сообщили «Татар-информу» в комитете физкультуры и спорта исполкома Казани.

Напомним, что «Игры долголетия. Жизнелюб» - это проект мэрии Казани, направленный на поддержание здорового образа жизни, активного долголетия и позитивного настроя старшего поколения казанцев. Второй сезон игр стартовал 30 ноября 2024 года и завершиться в мае 2025-го. В сезоне 2024-2025 представлено 11 дисциплин: настольный теннис, шахматы, плавание, северная ходьба, волейбол, футбол, мини-волей, лыжные гонки, дартс, шашки, самые верные болельщики.

«Проведение соревнований осуществляется в 2 этапа: районный этап и финальный городской. Районный этап: первые три места каждой категории проходят в финальный городской этап. Финальный городской этап: соревнуются первые три места каждой категории между районами», - рассказали в комитете.

Расписание лыжных гонок:

01.02 (суббота)

· 10:00 Приволжский район

· 12:30 Вахитовский район

· 15:00 Советский район

02.02 (воскресенье)

· 09:00 Московский район

· 11:30 Кировский район

· 14:00 Авиастроительный район

· 16:30 Ново-Савиновский район

22.02 (суббота)

· 10:00 Финальное соревнование

Заявочная компания на лыжные гонки уже началась. На районных этапах ожидается 250-400 участников, из которых в финал пройдут только 42 спортсмена.

Соревнования проводятся в 6 категориях:

· женщины – любители в возрасте 55-69 лет

· мужчины – любители в возрасте 55-69 лет

· женщины – любители в возрасте 70 лет и старше

· мужчины – любители в возрасте 70 лет и старше

· женщины – спортсмены в возрасте 55 лет и старше

· мужчины – спортсмены в возрасте 55 лет и старше

«Любители соревнуются на дистанции 800 м. Спортсмены – на дистанции 2 км. Мужчины и женщины соревнуются отдельно в разных зачётах в своей возрастной категории. В каждой возрастной группе определяются лучшие 3 места. Участники, занявшие 1 место в своей возрастной категории на районном этапе, проходят в финальную часть соревнований. На финальном этапе участники, занявшие 1, 2, 3 место в каждой из 6 возрастных категорий, награждаются медалями, грамотами, кубками», - уточнили в комитете.