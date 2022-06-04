В Казани пройдут лекции, посвященные концепциям объектов отдыха на природе

В казанском Центре современной культуры «Смена» 7 июня пройдут лекции, посвященные концепциям объектов отдыха на природе: как создать идею, разработать экономически эффективный мастер-план и благоустройство территории, айдентику и брендинг места. Об этом «Татар-информу» сообщили в Фонде «Институт развития городов РТ».

Каждый участник сможет задать вопросы экспертам, пообщаться с ними и приобрести нужные контакты. В 10.00 начнется лекция под названием «Айдентика территорий: как и зачем брендировать объекты, пространства и целые города». Хедлайнером площадки станет Олег Стукалов, главный архитектор Студии Артемия Лебедева, автор более 60 проектов в сфере дизайна и архитектуры. Олег объяснит, зачем предприниматели, архитекторы и дизайнеры нужны друг другу, чем отличается плохой дизайн от хорошего, а также как с помощью оригинального дизайна решать нерешаемые задачи.

С 11.30 до 12.15 пройдет лекция «Откуда берутся идеи, или как создать нестандартную концепцию для загородного объекта отдыха». Ее прочтет руководитель департамента «Дирекция по развитию природных территорий и экотуризма» Фонда «Институт развития городов РТ» Оксана Саргина.

В 12.45 все желающие смогут присоединиться к лекции «Что и как анализировать, прежде чем создавать концепцию», а в 13.30 — послушать выступление тему «Откуда брать и как формулировать идеи загородного объекта».

В 14.30 и 15.30 состоятся лекции «Мастер-планирование глэмпингов: кейсы» и «Стратегия благоустройства территорий объектов отдыха».

Вход на лекции бесплатный, количество мест ограничено. Зарегистрироваться можно до 5 июня включительно.