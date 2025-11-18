В Казани пройдут крупные Всероссийские соревнования по легкой атлетике
На этой неделе в Казани пройдут ежегодные Всероссийские соревнования по легкой атлетике памяти заслуженного тренера России Красильникова Ю.М. Сегодня по этому случаю прошла открытая пресс-конференция с организаторами и участниками соревнований в «Татар-информе».
В этом году в соревнованиях примет участие наименьшее количество легкоатлетов (1025 человек) по сравнению с прошлым (1450), так как организаторы подняли спортивные разряды. Если в прошлом году допускались спортсмены с третьим взрослым разрядом, то в нынешнем предусмотрено участие не ниже второго. Сделано это прежде всего чтобы повысить статусность соревнований.
По итогам пяти дней будет разыграно 75 комплектов медалей. Также вне конкурса предусмотрено участие спортсменов из других стран – из Казахстана и Азербайджана. Республику Татарстан представят 165 легкоатлетов.
Соревнования традиционно пройдут по 13 основным дисциплинам: в беге на 60, 200, 400, 800, 1500, 3000 метров и на 60 м с барьерами. Также пройдут состязания в смешанных эстафетах (4х200), прыжках в длину и высоту, в тройных прыжках, прыжках с шестом и толкании ядра.
Одними из главных звезд соревнований являются многократные призеры различных первенств, воспитанники казанской школы – Юлиана Фещенко и Тамерлан Улюкаев. Фещенко планирует выступить в финале бега с барьерами (60 м) и толкании ядра. Улюкаев также будет состязаться в барьерном беге на 60 м и в прыжках в длину.
Кроме того, в этот раз у некоторых участников появятся отличительные по цвету номера. Рекордсмены прошлогодних соревнований будут с золотыми номерами, а победители – с красными. Отметим, что рекордсмены этого года помимо стандартных диплома и статуэтки получат денежные призы.
По окончании второго дня соревнований гостей и спортсменов ждет большая дискотека, на которой будет впервые представлена пробная версия фиджитал-дисциплины по 5 видам легкой атлетики. Любой желающий сможет попробовать себя на дорожке и в интерактивной реальности. В случае если данное нововведение придется по вкусу присутствующим, то организаторы не исключают проведение легкоатлетического турнира в формате фиджитал. К слову, присутствующие Юлиана Фещенко и Тамерлан Улюкаев уже изъявили интерес попробовать себя в новой неизведанной дисциплине.
Также на соревнованиях по легкой атлетике в Казани ожидают в качестве почетных гостей олимпийских чемпионок – Гульнару Самитову-Галкину и Анну Чичерову.
Соревнования по легкой атлетике памяти Красильникова Ю.М. пройдут в Казани в крытом манеже Центрального стадиона с 19 по 23 ноября.