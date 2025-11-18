В Казани пройдут крупные Всероссийские соревнования по легкой атлетике

Фото: Комитет физической культуры и спорта Казани

На этой неделе в Казани пройдут ежегодные Всероссийские соревнования по легкой атлетике памяти заслуженного тренера России Красильникова Ю.М. Сегодня по этому случаю прошла открытая пресс-конференция с организаторами и участниками соревнований в «Татар-информе».

В этом году в соревнованиях примет участие наименьшее количество легкоатлетов (1025 человек) по сравнению с прошлым (1450), так как организаторы подняли спортивные разряды. Если в прошлом году допускались спортсмены с третьим взрослым разрядом, то в нынешнем предусмотрено участие не ниже второго. Сделано это прежде всего чтобы повысить статусность соревнований.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

По итогам пяти дней будет разыграно 75 комплектов медалей. Также вне конкурса предусмотрено участие спортсменов из других стран – из Казахстана и Азербайджана. Республику Татарстан представят 165 легкоатлетов.

Соревнования традиционно пройдут по 13 основным дисциплинам: в беге на 60, 200, 400, 800, 1500, 3000 метров и на 60 м с барьерами. Также пройдут состязания в смешанных эстафетах (4х200), прыжках в длину и высоту, в тройных прыжках, прыжках с шестом и толкании ядра.

Юлиана Фещенко Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Одними из главных звезд соревнований являются многократные призеры различных первенств, воспитанники казанской школы – Юлиана Фещенко и Тамерлан Улюкаев. Фещенко планирует выступить в финале бега с барьерами (60 м) и толкании ядра. Улюкаев также будет состязаться в барьерном беге на 60 м и в прыжках в длину.

Кроме того, в этот раз у некоторых участников появятся отличительные по цвету номера. Рекордсмены прошлогодних соревнований будут с золотыми номерами, а победители – с красными. Отметим, что рекордсмены этого года помимо стандартных диплома и статуэтки получат денежные призы.

Тамерлан Улюкаев Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

По окончании второго дня соревнований гостей и спортсменов ждет большая дискотека, на которой будет впервые представлена пробная версия фиджитал-дисциплины по 5 видам легкой атлетики. Любой желающий сможет попробовать себя на дорожке и в интерактивной реальности. В случае если данное нововведение придется по вкусу присутствующим, то организаторы не исключают проведение легкоатлетического турнира в формате фиджитал. К слову, присутствующие Юлиана Фещенко и Тамерлан Улюкаев уже изъявили интерес попробовать себя в новой неизведанной дисциплине.

Также на соревнованиях по легкой атлетике в Казани ожидают в качестве почетных гостей олимпийских чемпионок – Гульнару Самитову-Галкину и Анну Чичерову.

Соревнования по легкой атлетике памяти Красильникова Ю.М. пройдут в Казани в крытом манеже Центрального стадиона с 19 по 23 ноября.