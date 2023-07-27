В Казани пройдут фестиваль и гонки электромобилей

29 июля Казань примет фестиваль электромобилей. В рамках события на гоночной трассе KAZANRING Canyon пройдут любительские гонки, сообщает Минпромторг РТ.

Фестиваль «Электромобильность» проходит в городе второй год подряд. Главная цель организаторов — повысить популярность этого вида транспорта.

В этом году формат мероприятия будет изменен — принять участие в заездах смогут владельцы электрокаров, а все желающие — прокатиться на электротакси с профессиональным гонщиком. Кроме того, на дистанции выйдут обладатели электросамокатов, скутеров, мотоциклов и моноколес. Их ожидает гонка с препятствиями — джимхан.

Также предусмотрены семейные активности и спортивная программа от ФК «Рубин».

Открытие фестиваля запланировано на 15.30, далее пройдут жеребьевки, инструктажи участников гонок. Спустя полчаса начнутся заезды, откроются выставочная зона, активности на площадке и детская территория. Итоги заездов озвучат в 19.00, тогда же начнется и программа развлечений фестиваля.

Завершится событие вечеринкой, которая продлится с 20.00 до 21.30.

Для участия в заездах необходима предварительная регистрация. Вход на фестиваль свободный.

По данным Минпромторга РТ, сейчас в республике насчитывается свыше 400 электромобилей.